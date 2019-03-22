الان تتابع التعاون الإسلامي تطالب الأمم المتحدة باعتبار الإسلاموفوبيا شكلا عنصريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرتش، إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة لأجل إعلان الإسلاموفوبيا “شكلا من أشكال العنصرية”.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، بدعوة من تركيا، لبحث تداعيات مجزرة المسجدَين في نيوزيلندا،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.
وبحسب البيان، أدانت المنظمة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع والشنيع في نيوزيلندا، الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصا، يوم الجمعة الماضي.
ودعت المنظمة، الأمم المتحدة إلى إعلان 15 مارس، تاريخ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، يومًا دوليًا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا.
كما دعت الأمم المتحدة أيضا إلى تعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.
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