الان تتابع الشرطة العراقية تنتشل 9 جثث جديدة من ضحايا العبارة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلنت الشرطة النهرية العراقية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من انتشال 9 جثث جديدة من حادثة غرق العبارة في مياه نهر دجلة بالموصل.
وقالت مصادر في الشرطة النهرية، إن الجثث لخمس نساء وثلاثة رجال وطفل واحد، وتابعت أن عمليات البحث متواصلة.
كانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الليلة الماضية، أن عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الليلة الماضية 100 جثة.
وتواجه فرق انتشال الضحايا من الدفاع المدني والشرطة النهرية والجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري، صعوبات كبيرة في انتشال الجثث بسبب سرعة جريان نهر دجلة حيث تشير الدلائل إلى أن عددا كبيرا من الجثث تجاوزت منطقة غرق العبارة إلى مناطق أبعد وأن البحث جار حتى الان.
كان الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وصلا كل على انفراد إلى مكان الحادث فيما هاجم ناقمون موكب محافظ نينوي الذي حاول الوصول، اليوم، إلى مكان غرق العبارة ومنعه من الوصول إلى المكان وهم يهتفون بشعارات منددة بتقصير المحافظ وعدم الالتزام بالسلامة لعمل العبارة.
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