الان تتابع ألمانيا وفرنسا ترفضان تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل، وذلك ردا على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.
وقالت المتحدثة أولريكه ديمر: “تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية”، مؤكدة أن الحكومة ترفض الخطوات الأحادية.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، أن سيادة إسرائيل على الجولان ستخالف القانون الدولي.
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