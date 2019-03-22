الان تتابع مصر تؤكد موقفها الثابت بأن الجولان أرض محتلة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أكدت مصر، موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيًا وليست له أيّة شرعيّة دولية.
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
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