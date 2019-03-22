قرقاش: تقرير الجزيرة القطرية حول طالبان مجرد خبر مزيف

الخليج 365
قال وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ، إن تقرير الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية حول ادعاء "اغتيال" طالبان مجرد خبر مزيف.
وكتب قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات 'تويتر' تغريدة باللغة الإنجليزية ترجمها موقع 'الخليج 365': "كنت في اجتماع للشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية بومبيو، وشهدت على أن تقرير الجزيرة باللغة الإنجليزية حول ادعاء "اغتيال" طالبان هو أخبار مزيفة".
وأضاف قرقاش: "لطالما كانت وعدت الجزيرة القطرية مصدرا للأخبار المزيفة في المنطقة وخاصة بعد أزمة قطر".
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