قرقاش: تقرير الجزيرة القطرية حول طالبان مجرد خبر مزيف

الخليج 365

قال وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ، إن تقرير الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية حول ادعاء "اغتيال" طالبان مجرد خبر مزيف.

وكتب قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات 'تويتر' تغريدة باللغة الإنجليزية ترجمها موقع 'الخليج 365': "كنت في اجتماع للشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية بومبيو، وشهدت على أن تقرير الجزيرة باللغة الإنجليزية حول ادعاء "اغتيال" طالبان هو أخبار مزيفة".

وأضاف قرقاش: "لطالما كانت وعدت الجزيرة القطرية مصدرا للأخبار المزيفة في المنطقة وخاصة بعد أزمة قطر".