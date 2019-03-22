الاتحاد الأوروبي: لا سيادة لإسرائيل على هضبة الجولان

أكدت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.
ومن جانب آخر، أكدت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، ردًا على سؤال عن تصريحات ترامب عن الجولان، رفض برلين للخطوات الأحادية، معتبرة ضم إسرائيل للجولان باطلًا، بموجب قرار الأمم المتحدة.. وفق "إرم نيوز".
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