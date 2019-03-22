أردوغان يطالب دول العالم بالتصدي للنازيين الجدد

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كافة دول العالم بالتصدي للنازيين الجدد، محذرا من أن “تجاهل إرهابهم سيكلفنا ثمنا باهظا”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي، بمدينة إسطنبول التركية.

يشار إلى أن هجوما استهدف الجمعة الماضي، مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش” النيوزيلندية، اسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا، أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأصيب 50 آخر

وقال أردوغان يجب التعامل مع النازيين الجدد ككيانات إرهابية مثل تعاملنا مع تنظيمات “داعش” وحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الإرهابية.

وأضاف” نواجه اليوم عداء صريحا للإسلام وكراهية للمسلمين وهذه المسألة لم تعد مجرد قضية سياسية ومجتمعية وإنما خطرا يؤرق الأمن ورجال الدولة والمواطنين”.

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وأوضح أن تصاعد ثقافة العنصرية لا يضر فقط بالمسلمين بل باليهود والأفارقة والآسيويين والغجر أيضا.

وأكد أنه على الإنسانية التصدي للكراهية المتصاعدة ضد المسلمين مثلما تصدت لمعاداة السامية بعد آفة الهولوكوست (المحرقة) إبان الحرب العالمية الثانية.

كما طالب أردوغان بضرورة اتخاذ سلسة تدابير عاجلة بداية من تغليظ العقوبات، وحتى مراجعة تعريف الإرهاب في المناهج الدراسية، لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين.

من جهة أخرى، صرح وزير خارجية نيوزيلندا في وقت سابق اليوم الجمعة في اسطنبول ،أن منفذ الهجوم في كرايستشرش سوف يمضي بقية حياته معزولا في سجن في البلاد.

وأضاف ونستون بيترز “عائلات القتلى سوف يحصلون على العدالة” ،متابعا أن نيوزيلندا فتحت أكبر تحقيق “في تاريخها” بشان الهجوم.

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