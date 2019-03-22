شكرا لقرائتكم أزمة بين أردوغان وترمب تهز عرش سندات تركيا الدولارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على #الديون_السيادية_التركية لأعلى مستوى منذ منتصف يناير اليوم الجمعة في ظل تنامي التوترات بين واشنطن وأنقرة وتعرض أصول الأسواق الناشئة لضغوط أوسع نطاقا.

وقفزت عقود مبادلة #مخاطر_الائتمان_التركية لأجل خمس سنوات 12 نقطة أساس إلى 363 نقطة أساس مقارنة مع 351 نقطة أساس عند الإغلاق أمس الخميس، وفقا لما أظهرته بيانات من "آي.اتش.اس ماركت".

كما تتعرض #السندات_التركية المقومة بالدولار والليرة إلى ضغوط كبيرة بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة.

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وتراجعت الليرة نحو 1.5 بالمئة إلى 5.5475 مقابل العملة الأميركية بحلول الساعة 0953 بتوقيت غرينتش، من قرب 5.4650 يوم الخميس.

وخسرت #العملة_التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بفعل أسباب، من بينها نزاع بين أنقرة وواشنطن.

وفي وقت سابق، تراجعت الليرة إلى 5.5810. كما تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية، وانخفضت سنداتها الدولارية في مختلف الآجال.