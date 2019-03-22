افتتاحية التايمز..تشيد بتعامل رئسية وزراء نيوزليندا مع الحادث الإرهابي.. وتؤكد أمريكا تستحق زعيماً أفضل

ترجمة : أحمد أبو عقيل

أشادة افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز على الطريقة التي تعاملت بها رئيسة الوزراء في نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مع تداعيات الأحداث المروعة التي وقعت في كرايست شيرش، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي على مسجدين وأودى بحياة 50 شخصًا، مشيرة إلى أن تصرفات أرديرن في التحرك بسرعة لحظر الأسلحة شبه الآلية بالإضافة إلى ردها المتعاطف مع الجالية المسلمة قد حظيت باهتمام عالمي.

قالت افتتاحية التايمز بعنوان "أمريكا تستحق زعيماً جيداً مثل Jacinda Ardern": "يجب على العالم أن يتعلم من الطريقة التي استجاب بها رئيس الوزراء النيوزيلندي جاسيندا أرديرن، على وجه الخصوص ، أثار تعامل آرديرن مع القضايا المتعلقة بالسيطرة على السلاح وترًا حساسًا مع هيئة تحرير الصحيفة.

وقالت الافتتاحية "استمعت آرديرن إلى غضب ناخبيها وأعلنت أنه خلال أيام ستضع حكومتها ضوابط جديدة على الأسلحة العسكرية التي استخدمها مطلق النار في كرايستشيرش والعديد من القتلة الجماعيين في الولايات المتحدة.

كما أشادت الافتتاحية بأرديرن لاستجابته المحسوسة لمخاوف وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر شريط فيديو عن المسلح المتهم على الهواء مباشرة على Facebook ومنصات أخرى.

"في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أخبرت البرلمان أن مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تتعامل مع السهولة التي يمكن بها استخدام الإنترنت لإثارة الكراهية وصور العنف، لا يمكننا ببساطة الجلوس وقبول وجود هذه البرامج.

أوضحت أنها تعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي هذه ، مثل مصنعي الأسلحة وتجارها ، تتحمل بعض المسؤولية عن المذبحة التي تمت زيارتها في كرايستشيرش والعديد من المجتمعات في السنوات الأخيرة. "

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إن مسألة السيطرة على الأسلحة - والطرق المختلفة التي تتبعها الولايات المتحدة ونيوزيلندا في المناقشة - لها صدى أيضًا.

"إن عرض ما يمكن أن يفعله رجل مشوه بالأسلحة المصممة للقتال يبدو أنه يقنع غالبية النيوزيلنديين ، وأغلبية قوية في البرلمان ، بضرورة حظر الأسلحة السريعة النيران.

"هذا الموقف يتناقض بشكل صارخ مع الطريقة التي قاومت بها الرابطة الوطنية للبنادق وحلفاؤها السياسيون في الولايات المتحدة أي قيود على الأسلحة مثل AR-15 ، البندقية شبه الآلية المستخدمة في العديد من عمليات القتل الجماعي.

فففي نيوزيلندا حدث إطلاق نار جماعي لإيقاظ الحكومة، أما في الولايات المتحدة ، حتى سلسلة من عمليات القتل الجماعي - 26 قتيلاً في مدرسة في نيوتاون ، كونيتيكت ؛ 49 في ملهى ليلي في أورلاندو ؛ 58 في حفل موسيقي في لم يكن لاس فيغاس ؛ 17 في مدرسة في باركلاند بولاية فلوريدا - كافياً ، كما أن 73 في المائة من الأميركيين يقولون إنه لا يزال يتعين القيام بالمزيد من الجهود للحد من العنف المسلح ، وفقاً لاستطلاع الرأي الأخير.

"كان الحظر المفروض على سلاح الإرهابيين المختارين مجرد واحد من المجالات التي أظهرت فيها السيدة أرديرن كيف تبدو القيادة في وقت الأزمات بدلاً من رسائل مبتذلة ، ارتدت وشاح رأس أسود وقادت مجموعة من السياسيين لزيارة عائلات الضحايا ، وتحدثت دون وجود سيناريو إلى مدرسة حضرها بعض الضحايا ، وحثت التلاميذ على "السماح لنيوزيلندا أن تكون مكانًا لا يوجد فيه تسامح مع العنصرية. أبدًا" ، وقالت لأسرها الحزينة ، "لا يمكننا أن نعرف شخصيتك" الحزن ، ولكن يمكننا المشي معك في كل مرحلة.

"وفي لفتة انسانية، رفضت نطق اسم القاتل الإرهابي قائلة:"ربما قد أراد الشهرة ونحن في نيوزيلندا لن نمنحه شيئًا ، ولا حتى اسمه ".