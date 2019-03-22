وفاة عامل سوري دهسا بجرافته على طريق عام كفرحزير الكورة

توفي العامل السوري ع.س (59 عاما) نتيجة تراجع جرافته عليه والتي كان يعمل عليها على طريق كفرحزير الكورة، مقابل مطعم "الاوكتاغون"، ما ادى الى مصرعه دهسا على الفور، وقد عمل مسعفو الصليب الأحمر على نقل جثته إلى مستشفى البرجي في اميون.

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