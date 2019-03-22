المديرة العامة للشوؤن السياسية بالداخلية رفضت طلب ترشح نزار زكا لانتخابات طرابلس

رفضت المديرة العامة للشوؤن السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس، في كتاب لها، "طلب ترشح نزار احمد زكا للانتخابات النيابية الفرعية عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس لمخالفته المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 44/2017".

واشارت الى أن "المادة المذكورة نصت على ان كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية ان يقدم تصريحا الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقعا منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى كاتب العدل. وتنص الفقرة الثانية على التالي: يرفق ربطا بالتصريح المستندات الآتية: اخراج قيد فردي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الاحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية".