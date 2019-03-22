الشيخ حبلي: قرار ترامب حول الجولان دليل على فشل مشروع إسقاط سوريا

اشار الشيخ صهيب حبلي إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد من خلال قراره الداعم لسيطرة العدو الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، أن السياسة الأميركية مكرسة لخدمة العدو الصهيوني وتحقيق مشاريعه الإستيطانية في بلادنا العربية، ويأتي هذا القرار الأميركي بعد فشل مشروع إسقاط سوريا عبر الإرهاب".

وحذر الشيخ حبلي من "مفاعيل زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى لبنان والتي ستأتي محملة بلائحة مطالب إسرائيلية الهدف منها التحريض على المقاومة التي هي جزء لا يتجزأ من سيادة لبنان وإنتصاره على العدو الإسرائيلي، الى جانب السعي الأميركي من أجل سرقة ثروة لبنان النفطية والغازية لصالح كيان العدو الصهيوني"، مؤكدا ان "لنا ملء الثقة بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في التأكيد على رفض المساس بالسيادة الوطنية ومن ضمنها المقاومة، الى جانب التمسك بثروات لبنان في المياه الإقليمية".