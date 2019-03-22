جميل السيد: تحريض بومبيو على المقاومة مجرّد رسائل أميركية للداخل الإسرائيلي

اعتبر النائب جميل السيد، أنّ "موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، باعتراف أميركا بسيادة إسرائيل على الجولان، ومجيئ وزير خارجيته مايك بومبيو الى لبنان ليحرّض على المقاومة، بهذا التوقيت بالذات، هي مجرّد رسائل أميركية للداخل الإسرائيلي لإنجاح نتنياهو بإنتخابات ٩ نيسان."
وأضاف النائب السيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "انّ بيْع القمر لإسرائيل أهون من الجولان، وكلام بومبيو لن يهزّ مقاومة هزمت إسرائيل وداعش، وما حدا بالبلد يِنْغشّ."
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