النشرة: العثور على رأس صاروخ غير منفجر بين الردميات على طريق زحلة - ترشيش

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنه "تم العثور على رأس صاروخ غير منفجر بين الردميات على طريق زحلة - ترشيش وتم التواصل مع قيادة الجيش اللبناني من اجل رفعه من مكانه".

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