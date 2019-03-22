صادق النابلسي: إسرائيل باتت محاصرة بالخوف

اعتبر الشيخ صادق النابلسي أن "البطولة الفلسطينية هي أحد عوامل القوة الاستراتيجية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ، فما يملكه الفلسطينيون من ذخائر الإرادة والشجاعة والثقة بالنفس والأمل بالمستقبل تعجز عنه أمريكا وتضعف عنه إسرائيل".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة رأى النابلسي أن "إنّ إسرائيل باتت محاصرة بالخوف، والإجراءات الأمنية التي تتمدد في تعظيمها هي دليل فشل الكيان الإسرائيلي في تأمين الأمن والأمان لسكانه".
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