مخزومي: السكوت عن تصريحات ترامب بشأن الجولان يشبه التخلي عن القدس

إعتبر رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أن "السكوت عن تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الجولان تشبه التخلي عن القدس". وحيا مخزومي موقف الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي بشأن مرتفعات الجولان السورية المحتلة. مؤكدا اننا "مع القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن"، معتبرا "أن هذه القرارات ذات الصلة هي المرجعية في تقدير الموقف من قضايا الاحتلال الإسرائيلي، وإلا فإن الفوضى ستعم العالم، من جهة، وستذهب كل التوجهات لتحقيق السلام في المنطقة في مهب رياح التطرف التي يحاول الجميع شرقا وغربا لجمها، من جهة أخرى".

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