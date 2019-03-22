الشيخ ياسين: لبت المشاريع الانتمائية والخدماتية الاساسية وعدم الغرق في التأجيل

شدد رئيس "لقاء علماء صور" ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح، على "ضرورة بت المشاريع الانتمائية والخدماتية الاساسية وعدم الغرق في التأجيل، لان ذلك يؤثر على انطلاقة البلد ومواجهة المخاطر التي يحملها بعض القادمين اليه من الدول المؤيدة لكيان الاحتلال الصهيوني".

ورأى أن "زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبنان مع ما سبقها من مواقف تسيء الى العرب والمسلمين، وتمهد لاجبار لبنان على التخلي عن ثرواته لمصلحة الكيان الغاصب"، متسائلا :"كيف يمكن للاميركي ان يكون وسيطا، وقد اعلن مسبقا عن نيته الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان العربي السوري المحتل، علما ان اعترافه يخرق قرارات الامم المتحدة التي تؤكد ان الجولان سوريا محتلا".

ونصح ياسين المسؤولين اللبنانيين "بعدم الوقوع في فخ السياسة الامريكية، التي تهدف لتكريس الاحتلال الصهيوني للاراضي العربية، والمراهنة على ارادة المقاومة، مؤكدا "ان زمن "سايكس بيكو" قد ولى، ولن يتكرر لوجود محور المقاومة".