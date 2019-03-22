افتتاح جامعة القديس يوسف النسخة العاشرة من مهرجان بيروت الرياضي الجامعي

افتتحت جامعة القديس يوسف النسخة العاشرة من مهرجانها الدولي بمشاركة ألف رياضي من لبنان، صربيا، كرواتيا، ألمانيا والجمهورية التشيكية. وواكب حفل الافتتاح حضور لم تشهد له الملاعب الجامعية مثيلا.

الحفل انطلق بعرض للفرق المشاركة على ملعب جامعة القديس يوسف في الأشرفية. وتلا ذلك مسابقة الرقص الرياضي التي اتسمت بالمنافسة النارية وتشجيع جماهيري كبير. وفازت الجامعة المضيفة بالمركز الأول على حساب الجامعة اللبنانية الأميركية.

رئيس لجنة الاتحاد اللبناني للرياضة الجامعية المحامي نصري لحود سلّم الجوائز قبل قطع قالب الحلوى الخاص بالنسخة العاشرة. وكان المهرجان انطلق السبت 17 آذار بمباريات تأهيلية للفرق اللبنانية. فيما تستكمل المنافسات حتى الاحد 24 منه.