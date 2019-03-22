الحريري عرض مع بومبيو التطورات في لبنان والمنطقة

عرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين. واستكملت المحادثات على مأدبة غداء أقامها الحريري على شرف الوزير بومبيو في حضور الوزير السابق غطاس خوري والسفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد والوفد المرافق.

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