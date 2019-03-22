بري لبومبيو: حزب الله حزب لبناني ومقاومته واللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان ، وضرورة معالجة الحدود البحرية والتي تشمل المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان ، حيث اعرب الوزير بومبيو عن رغبة الولايات المتحدة الاميركية في المساعدة مع جهود الامم المتحدة لمعالجة هذا الموضوع. وشدد بري على ضرورة معالجة أزمة الحدود البحرية.كما تركز البحث على العقوبات الاميركية على حزب الله وتداعياتها السلبية على لبنان واللبنانيين .

واكد بري في هذا المجال ان القوانين التي اقرها المجلس النيابي اللبناني تطابق القوانين الدولية وتؤمن الشفافية في التداول المالي على الصعد كافة .

وشدد بري على ان "حزب الله هو حزب لبناني وموجود في البرلمان والحكومة ومقاومته واللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي المستمر للاراضي اللبنانية".