افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "خبيرا من مكتب المتفجرات في الشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي قام بسحب راس الصاروخ الذي عثر عليه في مكان الانهيار الجبلي على طريق زحلة - ترشيش وتبين ان الصاروخ يعود لفترة زمنية قديمة وهو صاروخ اسرائيلي يطلق من الطائرات الحربية وقد تم التعرف عليه من خلال العبارات العبرية التي وجدت عليه وقد تم نقله الى مركز امني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سحب رأس الصاروخ الذي عثر عليه على طريق ترشيش زحلة وتبين انه قديم العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.