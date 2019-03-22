بومبيو: الولايات المتحدة الاميركية تقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الولايات المتحدة الاميركية تقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل وستواصل مكافحة جميع أشكال معاداة السامية".

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