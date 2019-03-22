خاتمي: هجوم الغرب لايستهدف ايران فحسب وانما الاسلام

اكد خطيب جمعة طهران المؤقت سيد احمد خاتمي ان "هجوم الغرب لايستهدف ايران فحسب وانما يستهدف الاسلام، مؤكدا على ضرورة التصدي بشجاعة ونشاط لهجمة الغرب"، مشيراً إلى "الزيارة التي قام بها مؤخرا الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق، ورئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الى سوريا"، معتبرا ان "هاتين الزيارتين ذات مغزي كبير".

ولفت إلى ان "هذا يعني ان الاميركيين كانوا يقولون منذ فترة طويلة انه ينبغي لنا تشكيل الشرق الأوسط الجديد في غرب آسيا، أي الهيمنة على العراق وسوريا ولبنان، ولكن بفضل الله، فان الشرق الأوسط الجديد لم يتشكل فحسب، بل تشكلت المقاومة ضد هذا المخطط"، مؤكداً أن "زيارة روحاني الى العراق وباقري الى سوريا عززت حركة المقاومة، وكانت شوكة في عيون الاستكبار، وستقضي على حياة الاستعمار".