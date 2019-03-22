الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية

أكد الاتحاد الأوروبي أنه "لا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية"، مشيراً إلى أن "موقفنا بهذا الخصوص لم يتغير"، لافتاً إلى أنه "لا يعترف وفق القانون الدولي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة من قبلها منذ يونيو عام 1967، بما فيها مرتفعات الجولان، ولا يعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية".

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