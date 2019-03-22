انسحاب كوريا الشمالية من مكتب الارتباط المشترك مع كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية سحبت موظفيها من مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين، بعد قرابة شهر من قمة بين كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب التي لم تتوصل لاتفاق.
وتم افتتاح المكتب في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية في أيلول الماضي وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين.
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