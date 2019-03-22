الخارجية الفرنسية: سيادة إسرائيل على الجولان ستخالف القانون الدولي

أكدتوزارة الخارجية الفرنسية أن "سيادة إسرائيل على الجولان ستخالف القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "باريس تعتبر أن الجولان أرض محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "حان الوقت" لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان.