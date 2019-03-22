ترامب: القرار حول الجولان كان صعبا وفكرت فيه طويلا

أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "فكر كثيرا في قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أنه "قرار صعب"، لافتاً إلى "أنني فكرت في القيام بذلك منذ فترة طويلة. وهذا كان قرارا صعبا بالنسبة لكل الرؤساء الأميركيين ولم يقم أي واحد منهم بذلك وهذا يشبه مسألة القدس وأنا قمت بذلك".
وأشار إلى أن "الرؤساء السابقين، بمن فيهم جورج بوش وبيل كلينتون وباراك أوباما تحدثوا أثناء حملاتهم الانتخابية عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، لكنهم لم يقدموا على ذلك"، وتابع: "وأنا أفهم ذلك لأنني كنت مغمورا بدعوات القادة الأجانب لعدم القيام بذلك ونفس الشيء فيما يخص الجولان".
وكان ترامب قد أعلن أمس الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان".
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