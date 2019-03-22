نائب إسرائيلي يدعو ترامب للاعتراف بـ"سيادتهم" على الضفة الغربية

دعا عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" اليميني، بزلئيل سمورتيش، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "الاعتراف بسيادة اسرائيل على الضفة الغربية المحتلة"، مشيراً إلى أن "ترامب شكرا لك، منذ 52 عاما، نجحنا أيضًا في يهودا والسامرة، فهي أيضا ذات أهمية استراتيجية وتاريخية وأمنية لإسرائيل".

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