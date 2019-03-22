تعليم الوادي الجديد: انتهاء الاستعدادات للامتحانات التجريبية بـ"التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن انتهاء استعدادات المديرية لبدء الامتحانات التدريبية والتجريبية للصف الأول الثانوي باستخدام "التابلت".

وأكد التداوي، انطلاق الامتحان يوم الأحد المقبل الموافق 24 من مارس 2019، باستخدام أجهزة التابلت، بحضور المهندس حسن علي عيسى، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات بالوادي الجديد، والسادة مديري مدارس التعليم الثانوي العام، ومسئولي غرف "IT" بالمدارس، ومديري مراكز التطوير بالمديرية والإدارات التعليمية ونظائرهم عبر برنامج التواصل الاجتماعي "سكايب".

وأضاف، أنه وجه قيادات المديرية بتوجّه اللجان المشكلة لإدارات الداخلة والفرافرة اليوم الجمعة, للوقوف على تمام الاستعداد وجاهزية الإدارات التعليمية ومدارسها الثانوي العام لبدء امتحانات الصف الأول الثانوي العام على أجهزة "التابلت".

ولفت إلى توجيه جميع مسؤولي الحكومة الإليكترونية بجميع مدارس الثانوي العام، ومن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بالبدء في طباعة جميع اليوزرنيم والباسورد الخاص بجميع الطلاب وتسليمها.