تلف الحمض النووي وتشوه الأجنة.. "سموم الإسكندرية": السجائر الإلكترونية تسبب 5 أمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بيانا تحذيرا من انتشار استخدام السجائر الإلكترونية "E-cigarette..vape" خلال الفترة الأخيرة.

وقال المركز إن استخدام السجائر الإلكترونية بغرض الإقلاع عن التدخين ليس الحل الأمثل، بل خيار أسوأ، محذرا من أن انفجارها قد يؤدي إلى وفاة الأشخاص.

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ووفقا للبيان فإن السائل الإلكتروني بالسجائر مكون من "البروبيلين جليكول"، و"الجلسرين النباتي"، و"الفورمالدهيد"، و"النيكوتين"، و"النكهات"، موضحا أن تلك المكونات غير مصنفة وغير معروف مقدار النيكوتين بها.

وحول خطورة تلك المكونات، أوضح المركز أن "البروبيلين جليكول والجلسرين النباتي" قد يسبب حساسية الجهاز التنفسي، و"الفورمالدهيد" يسبب الإصابة بمرض السرطان، و"النيكوتين" يسبب أمراض القلب وتشوه الأجنة والإدمان.

وأضاف مركز السموم بكلية طب الإسكندرية، أنه لا يوجد أبحاث طبية قاطعة بأنها تسبب نوع معين من السرطانات حتى الآن، إلا أنه من المؤكد أنها تسبب تلف الحمض النووي بطريقة تزيد من نسب حدوث السرطان بشكل عام وكذلك أمراض القلب على المدى البعيد.

