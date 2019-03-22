بعد تصريحات ترامب بشأن الجولان.. عُريقات يحذّر من "شلال دم" في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

حذّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مما يمكن أن تشهده المنطقة في الفترة المُقبلة، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي بشأن ضرورة الاعترف بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المُحتل.

وقال عُريقات في تغريدة على حسابه الشخصي "أمس اعترف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، واليوم يقول ان ولأمن المنطقة يجب ان تكون هضبة الجولان السورية المحتلة تحت سيادة اسرائيل. ما الذي سيأتي به الغد؟ عدم استقرار وشلال دم في منطقتنا".

Advertisements

وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر، أمس الخميس: "بعد 52 عاما حان للاعتراف الكامل للولايات المتحدة، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وقال الرئيس الأمريكي إن منطقة الجولان الإستراتيجية التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب 1967، وضمتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تعتبر "ذات أهمية استراتيجيّة وأمنية بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

واحتلّت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية، خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها رسميًا عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

