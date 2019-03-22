أبو الغيط يعزي العراق في ضحايا غرق العبارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، عن خالص تعازيه لقيادة وحكومة وشعب العراق في ضحايا غرق العبارة أمس في منطقة الموصل.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط أعرب عن خالص تعازيه لقيادة وحكومة وشعب العراق في ضحايا غرق العبارة سائلاً المولى عز وجل أن يشمل المتوفين بعظيم رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان .

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