ضبطهما في وضع مخل "على السطوح".. المتهم بقتل جاره وطعن شقيقته: انتقمت لشرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أدلى المتهم بقتل جاره والشروع في قتل شقيقته باعترافات تفصيلية أمام شادي نوار، وكيل نيابة مركز كفر الشيخ، مؤكدا أنه لم يتمالك نفسه بعد ضبط شقيقته في أحضان الجار في غرفة "فوق السطوح".

وقال "أ.م"، 24 سنة، في اعترافاته، إنه إثر عودته إلى المنزل في الساعة الثالثة والنصف فجر يوم ارتكاب الواقعة، دخل للاطمئنان على شقيقاته أثناء خلودهما للنوم -باعتباره العائل الوحيد لأسرته بعد وفاة والده- فاكتشف عدم وجود شقيقته المجني عليها الثانية.

وأضاف المتهم، أنه راوده الشك وظل يبحث عن شقيقته، حتى صعد إلى سطوح المنزل، ليجدها في أحضان الجار عاريان في غرفة على السطوح، فلم يتمالك أعصابه من هول ما شاهده، فأخرج سلاح أبيض "مطواة"، من بين طيات ملابسه، وانقض على المجني عليه الأول وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، ثم طعن شقيقته قاصدًا إزهاق روحها، حتى تدخل الجيران الذين تجمعوا بعد صراخ المجني عليها واستغاثتها بالجيران الذين أنقذوها من الموت على يديه.

ولم يبد المتهم ندمه على ما ارتكبه تجاه المجني عليهما، مؤكدا أنه ارتكب الواقعة بدافع الانتقام لشرف العائلة الذي لوثته شقيقته.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ، بلاغا بوقوع حادث قتل عاطل على يد جاره العامل، وإصابته شقيقته بسلاح أبيض "مطواة".

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انتقل حينها الرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، رفقة النقيب علي سعد، معاون مباحث المركز، إلى قرية محلة القصب، محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام المتهم المذكور بطعن المجني عليهما ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانية.

وتبين من تحريات رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، تحت إشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، أن المتهم المذكور ضبط شقيقته والعاطل جارهما، في وضع مخل، فوق أسطح منزل المتهم، وطعنهما بسلاح أبيض "مطواة".

جرى نقل المجني عليها الثانية شقيقة المتهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقيها العلاج اللازم، لإصابتها بجروح نتيجة طعنها، بينما جرى إيداع جثة العاطل المجني عليه الأول، في مشرحة نفس المستشفى، تحت تصرف النيابة.

ألقت قوات الشرطة القبض على العامل المتهم، واقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بما جاء في مضمون التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بعد ضبط شقيقته مع الشخص، أثناء ممارستهما الرذيلة فوق أسطح منزل الأسرة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2425 لسنة 2019 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.