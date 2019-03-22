مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية يحذّر من خطورة تصريح ترامب بشأن الجولان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

أصدر مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن التصريحات الأمريكية حول وضع الجولان السوري المُحتل، مؤكدًا رفضه لما اعتبره "تطورًا خطيرًا في الصراع العربي الإسرائيلي".

جاء ذلك ردًا على تغريدة ترامب التي أثارت غضبًا عربيًا واسعًا، إذ قال "بعد 52 عامًا، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

وقالت المعارضة السورية -في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه- إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تلاه من موقف عبّر عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو، خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الاعتراف "بسيادة إسرائيل على أرض الجولان هو تحد لحقوق الشعب السوري في استرداد أرضه، وتحد للشرعية الدولية التي تعتبر الجولان السوري أرضًا محتلة".

وأضاف البيان: "إننا في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية ندين هذا التصريح ونعتبره تطورًا خطيرًا يأتي في سياق التطورات الخطيرة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية مؤخرًا بشأن قضايا الصراع العربي الإسرائيلي ولم يكن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس آخرها.

واستطرد: "كان حريّا بالرئيس ترامب والولايات المتحدة بصفتها دولة عظمى وعضوًا دائما في مجلس الأمن الدولي ان تحترم الشرعية الدولية، وتسعى لتنفيذ القانون الدولي ورعاية الأمن والسلم الدوليين اللذان لا يتحققان بالانحياز لدولة تحتل أراضي الغير بالقوة. ونرى أن هذه السياسات سوف تدخل منطقتنا في مزيد من الحروب والدمار بدلا من تحقيق السلام والاستقرار".

واحتلّت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية، خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها رسميًا عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي هذا الإطار شكر مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، موقف جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي وروسيا الاتحادية وكل الدول والقوى السياسية التي تساند لحق الشعب السوري والشرعية الدولية.

وشدد على إدانته للموقف الأمريكي والأطماع الإسرائيلية التوسعية، مؤكدًا "سنبقى إلى جانب شعبنا متمسكون بالسلام العادل وبحقنا في استرداد أرضنا المحتلة وفق كل السبل التي تتيحها مبادئ الشرعية الدولية.. الجولان جزء من سوريا وسيبقى كذلك".