الرئيس بوتفليقة يطلب المساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين ..الكرملين يوضح

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يطلب مساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وردا على سؤال صحفي عما إذا كان الرئيس الجزائري قد طلب المساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال بيسكوف، اليوم الخميس: "لم يطلب أحد أي مساعدة من روسيا. فتهتم الدولتان بمواصلة العلاقات الثنائية الجيدة وعلاقات التعاون... ونحن مقتنعون بأنه يجب على الجزائريين أن يقرروا مصيرهم دون تدخل أي دول ثالثة وعلى أساس القوانين الخاصة ودستورهم".
وتشهد الجزائر منذ 22 فيفري الماضي مظاهرات احتجاج واسعة على ترشح بوتفليقة (82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.
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