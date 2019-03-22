أكد رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم الجمعة، ضرورة إيجاد حلول مختلفة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى باكستان تلبية لدعوة نظيره الباكستاني عمران خان.
قال مهاتير محمد - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني، حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية- إن ماليزيا وباكستان تتفهمان مسألة مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، لافتًا إلى أن هناكالكثير الذي يمكن أن تقوم به البلدان لتهدئة شعور الخوف والغضب تجاه المسلمين.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، أن "هناك مخاوف وعداوات تجاه المسلمين، ومثال على ذلك هجمات كرايست تشيرش في نيوزيلندا".
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن هجمات كرايست تشيرش "إنها نتيجة لظاهرة الإسلاموفوبيا
من ناحية أخرى، بحث مهاتير محمد وعمران خان خلال الزيارة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وقال مهاتير: "إذا قمنا بزيادة التعاون التجاري فيما بيننا، سنستفيد جميعًا.. اليوم، كل دولة تركز على تنمية اقتصادها، ومن المهم أن يكون لدينا ثروة كي نؤدي عملنا كدول.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاتير محمد يدعو إلى إيجاد حلول مختلفة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.