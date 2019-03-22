أنقذ 5 أفراد.. شاهد على غرق العبارة العراقية يروي لـ"الوفد" تفاصيل المأساة

شهد العراق أمس الخميس، غرق مائة شخص، نتيجة انقلاب عبارة سياحية تنقل عدد من العائلات إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات، في مدينة الموصل الشمالية للاحتفال بعيد النوروز.

جاء الحادث بعد يوم واحد من تحذير وزارة الموارد المائية المواطنين للانتباه من ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة بسبب فتح بوابات الموصل بسبب زيادة الخزين.

وبحسب بيان وزارة الداخلية العراقية، وصل عدد الغرقى إلى 100 شخص، اغلبهم نساء وأطفال، كما أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي الحداد ثلاثة أيام، مواساة للشعب العراقي.

عيد النوروز، هو عيد رأس السنة الفارسية ومعناه "يوم جديد"،

ويبدأ الاحتفال به في أول أيام الربيع 21 مارس، وتحتفل إيران وأفغانستان وكردستان وبعض بلدان آسيا الوسطى بهذا العيد، فيما يعدونه الأكراد يومًا وطنيًا للانتفاض ضد الملك الضحّاك.

أزمة جديدة

لم تكد مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، تتخلص من الكارثة التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي من فوضى وقتلى بالآلاف، حتى طرأت عليها أزمة جديدة بالأمس خلفت المئات من الضحايا.

بحسب مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن السبب وراء غرق العبارة العراقية، يعود إلى الحملة الزائدة، ذلك أن قدرتها الاستعابية لا

Advertisements

تتعدى 100 شخص، إلا أن عدد المتواجدين عليها كانوا 200 مواطن.

يحكي أنس هاشم، أحد المنقذين لـ"الوفد"، أن "المياه كانت مرتفعة عن المعدل الطبيعي، وكانت العبارة تنقل عددا كبيرا من المواطنين، أكبر من طاقتها الاستيعابية، فدخلت المياه إليها ثم انقلبت بهم".

وأضاف "هاشم"، "أنا كنت في الجزيرة مع أصدقائي، عندما رأيت مشهد الغرق، لم يكن أمامي سوى بعض صناديق "جلكان" خاصة بالبنزين، فاستعنت بها للنزول إلى الماء".

وتابع "استطعت انقاذ خمسة أشخاص، أربعة أطفال وسيدة".

إدارة الجزيرة السياحية أرجعت السبب وراء الغرق لانقطاع سلك معدني خاص كانت تتعلق به العبارة، ما أدى إلى انقلابها ومن ثم غرق المواطنين.

وأعلن القضاء العراقي، أمس الخميس، إيقاف 9 من المسؤولين عن العبارة، بينما تمكنت السلطات اليوم من القبض على مدير جزيرة أم الربيعين أثناء محاولته الهرب من نينوى.