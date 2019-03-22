الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ليل أمس الخميس، فرض عقوبات على شركتي شحن بحري في الصين تقول إنهما تساعدان كوريا الشمالية للالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية بشأن برنامجها للأسلحة النووية.
تعد أول خطوة من نوعها منذ فشل قمة الرئيس الأمريكيدونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر الماضي.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا تقريرًا محدثًا يتضمن 67 سفينة شاركت في عمليات نقل غير مشروعة لمنتجات بترولية مكررة مع
قالت وزارة الخزانة إن الشركتين هما داليان هايبو انترناشونال فرايت المحدودة ولياونينغ دانشينغ انترناشونال فورواردينغ المحدودة ومقرهما الصين.
تحظر الخطوة التعاملات الأمريكية مع الشركتين، وتجمد أي أصول لهما في الولايات المتحدة، وفي البنوك التابعة لها حول العالم.
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