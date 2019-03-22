سول: بيونج يانج تنسحب من مكتب الاتصال المشترك في"كيسونج"

كرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية انسحبت من مكتب الاتصال بين الكوريتين في مدينة "كيسونج" الحدوديةاليوم "الجمعة". وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أخطرت الشطر الجنوبي بالقرار في وقت سابق اليوم. بالقرار في وقت سابق اليوم. وأشار البيان إلى أن سول تأمل في تشغيل المكتب بصورة طبيعية. وفي سياق متصل أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أسفها إزاء قرار بيونج يانج لانسحابها من مكتب الاتصال المشترك. وتم افتتاح مكتب الاتصال المشترك في كيسونج في سبتمبر الماضي لتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون خلال قمتهما الأولى التي عقدت في أبريل الماضي في قرية الهدنة في "بانمونجوم

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