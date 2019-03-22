الكرملين: نأمل أن تظل تصريحات ترامب بشأن الجولان مجرد "دعوة"

أوضح الكرملين، اليوم الجمعة، أنه لا يزال يأمل أن تظل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان مجرد "دعوة" وألا تتحول لإعلان رسمي.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "إنها مجرد دعوة حتى الآن. دعونا نأمل أن تظل كذلك".

وقال أيضاً إن مثل هذه الدعوات تهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط على نحو خطير وتضر جهود التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، في وقت سابق اليوم، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن تغيير وضع هضبة الجولان سيمثل انتهاكاً مباشراً لقرارات الأمم المتحدة.

كانت زاخاروفا تعلق على ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر، أمس الخميس، من أن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967.