بيونغيانغ تنسحب من مكتب الاتصال بين الكوريتين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مارس 2019 01:11 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مارس 2019 01:11 مساءً - مشاركة

ذكرت وزارة الوحدة في سول إن كوريا الشمالية انسحبت من مكتب الاتصال بين الكوريتين في مدينة كيسيونغ الحدودية، الجمعة.

جاء هذا التطور بعد انهيار محادثات القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فيتنام الشهر الماضي بسبب الخلافات بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد، وفقا لوكالة “اسوشييتد برس”.

وقالت وزارة الوحدة إن كوريا الشمالية أبلغت كوريا الجنوبية بقرارها خلال اتصال في مكتب الاتصال بمدينة كايسونغ الحدودية الكورية الشمالية.

وصفت الوزارة قرار الشمال بأنه “مؤسف”، مضيفة إن بيونغيانع لم تقدم أي سبب محدد لتصرفها الأخير.

وقد جرى عقد اجتماع ملجلس الأمن الوطني برئاسة مستشار الأمن الوطني في كوريا الجنوبية لمناقشة انسحاب كوريا الشمالية، بحسب ما أفادت وكالة “يونهاب” الرسمية.

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تجدر الإشارة إلى أن مكتب الاتصال جرى افتتاحه في سبتمبر الماضي كجزء من سلسلة من خطوات المصالحة.

المصدر وكالات