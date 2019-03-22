صورة تفطر القلوب.. أطفال عبارة دجلة جثث هامدة

التقطت صورة لأطفال عراقيين قضوا غرقا بعبارة نهر دجلة التي كانت مكتظة بمحتفلين بالعام الفارسي الجديد “عيد النوروز” بالقرب من مدينة الموصل، الخميس.
وتظهر الصورة أطفالا ممدّدين على الأرض جثثا هامدة، وفوق كل جثة هناك ورقة كتبت عليها بيانات كل واحد منهم.
وكانت الداخلية العراقية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب عبارة نهر دجلة في الموصل إلى نحو 100 شخص.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي خلال زيارة عاجلة قام بها مساء الخميس إلى الموصل إثر غرق عبارة في مياه نهر دجلة بالمدينة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إنقاذ 55 شخصا.
وعلى خلفية الحادثة، أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق فوري في الحادث ورفع نتائجه إلى الحكومة في غضون 24 ساعة لتحديد المسؤولين عما حصل.
المصدر: – العربية.نت
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