كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم مساعدات إغاثية لأصحاب الهمم في "المكلا" اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل دولة الإمارات، تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية على سكان مدينة المكلا اليمنية، حيث وزعت ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، الجمعة، مساعدات على أصحاب الهمم التابعين لجمعية الطموح.

تأتي هذه المساعدات في إطار الجهود التي تبذلها للتخفيف عن الأهالي من وطأة الأزمة بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد.

ووزع فريق الهيئة 300 سلة غذائية متكاملة بمعدل 24 طنا، مستهدفا 1500 فرد من ذوي الهمم بالجمعية الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغ 6702 سلة غذائية استهدفت 33510 أفراد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت بمعدل 540 طنا تقريبا.