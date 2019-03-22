كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عمل بطولي.. إيطاليا تدرس منح الجنسية للطفل المصري رامي شحاتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد ينال صبي مصري الجنسية الإيطالية، وذلك بعد قيامه بعمل بطولي، إنه الصبي المصري، رامي شحاتة، البالغ من العمر 13 عاما، الذي أبلغ الشرطة بأنه وزملاؤه في المدرسة المتوسطة تعرضوا للخطف من قبل سائق حافلتهم، وفقا لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية.

وأوقف مسؤولو إنفاذ القانون الحافلة قرب مدينة ميلانو الإيطالية، وحرروا 51 طفلا ومرافقيهم قبل أن يشعل السائق النار في الحافلة، وهاجر والد رامي إلى إيطاليا عام 2001، حيث ولد الطفل.

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وطالب لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، بلاده بمنح رامي الجنسية.

وأوضح دي مايو، زعيم حركة "5 نجوم" الإيطالية اليمينية، أن رامي شحاتة "عرض حياته للخطر لإنقاذ حياة زملائه"، كما قال إنه سيطلب من رئيس الوزراء الإيطالي منح الطفل المصري الجنسية كاستحقاق خاص.

وقوبلت بطولة رامي شحاتة بإشادة، لمساعدته في إنقاذ حياة زملائه باتصاله بالسلطات بهاتف استطاع أن يخبئه بعدما جمع السائق هواتف التلاميذ.