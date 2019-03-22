كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. فيديو مرعب يوثق لحظة انقلاب العبارة في الموصل العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا إنه يظهر اللحظات الأولى لانقلاب وغرق العبّارة السياحية في مياه نهر دجلة بمدينة الموصل، في حادث أسفر عن مقتل 85 شخصا على الأقل.

ويوثق الفيديو العبّارة التي كان على متنها أكثر من 100 شخص خلال انقلابها، والتي وقعت عندما كانت تمر عبر جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة بمنطقة الغابات في مدينة الموصل.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال زيارة عاجلة قام بها مساء أمس الخميس، إلى الموصل إثر غرق العبارة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 85 قتيلا، والحداد العام في جميع أنحاء البلاد.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية، تعليقا على الحادث، أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود" للناس على متنها خلال الانقلاب، مشيرة إلى أن "الخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".