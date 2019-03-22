كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع وإصابة 13 شخصاً جراء حادث دهس في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بعدما أقدم رجل على دهس حشد من الناس في مدينة زاويانغ بمقاطعة هوبي شرق الصين، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلاً، حسبما أفادت الصحف المحلية الجمعة.

وأصيب 7 أشخاص آخرين في هذا الحادث الذي وقع حوالي الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي 22:00 بتوقيت غرينتش.

وأشارت صحيفة "الشعب" الرسمية، إلى أن أعمال الإنقاذ جارية وأن الشرطة بدأت تحقيقا بشأن الحادث.

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من جانبها، أوضحت صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست" إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً يحذر من وجود سائق يدهس أشخاصاً بالشارع، وعليه تدخلت قوات الأمن وأردت المهاجم قتيلاً بالرصاص.

وعلى الرغم من أن الصين تحاول دائماً الحفاظ على صورتها كبلد آمن، تشيع الهجمات في الأماكن العامة بهذا البلد.

ففي ديسمبر الماضي على سبيل المثال، أدين رجلاً بالإعدام بعدما قام بدهس حشد من الناس في سبتمبر 2018 ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 43 آخرين.