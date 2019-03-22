رونار: “أرضية الملعب سيئة.. أعرف مالاوي جيدا وأرغب في تجريب أسماء جديدة”

أقر الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، بأن أرضية الملعب، التي ستحتضن مباراة “الأسود”، اليوم الجمعة، بمنتخب مالاوي، ستكون أول الخصوم في هذه المواجهة، معبرا عن أمله بأن تتحسن حالتها، مع تحسن الأحوال الجوية.

ففي تصريحات تلفزية، قال الناخب الوطني إن ” أرضية الملعب كانت جد سيئة قبل أيام من المباراة، لكنها بدأت تتحسن شيئا فشيئا مع تحسن الأحوال الجوية، لكننا نأمل بأن تصبح في أفضل حال في مباراة اليوم”.

وأكد رونار بأنه يعرف جيدا الأجواء هنا في مالاوي، بحكم أنه سبق له وأن اشتغل لمدة 4 سنوات، في الجارة زامبيا، ويعرف الظروف المناخية التي تمتاز بها، وصرح قائلا ” في هذه الفترة من السنة، تكون ممطرة للغاية، وهذا الأمر قد يؤثر كثيرا على أرضية الميدان، علينا أن نتأقلم مع الوضع، لذلك تدربنا أمس تحت الأمطار”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن هدفه من خلال هذه المباراة، هو تقديم مباراة من مستوى عالي والعودة للديار بنتيجة إيجابية، وبالأخص تجريب ” مجموعة من الأسماء الجديدة، لذاك قررت ترك مجموعة من الأسماء في المغرب من أجل مواجهة الأرجنتين”.