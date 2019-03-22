إيران في أسبوع.. رسائل "النوروز" تتمسك بأمل إسقاط نظام طهران "الظلامي"

أسبوع مضى في إيران، شهد عددا من الأحداث السياسية المهمة التي جاءت على رأسها رسائل عيد النوروز (رأس السنة الإيرانية) التي أطلقها معارضون لنظام ولاية الفقيه.

ووجهت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي رسالة إلى كافة تيارات المعارضين لنظام ولاية الفقيه بمناسبة حلول السنة الفارسية الجديدة، دعت خلالها إلى حشد مزيد من الجهود للإطاحة بهذا النظام الديكتاتوري الحاكم منذ 40 عاما.

وقالت رجوي، التي تتخذ من باريس مقرا في بيان لها بالتزامن مع مطلع العام الجديد الذي يبدأ 21 مارس/آذار سنويا، إن الشعب الإيراني لم يفقد أبدا أمله رغم السلطة الظلامية لنظام طهران.

وأعربت مريم رجوي في بيان -حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه- عن تعازيها لأسر ضحايا من سقطوا برصاص قوات الأمن الإيرانية خلال احتجاجات سلمية، أو أعدمتهم السلطات داخل السجون سيئة السمعة في البلاد.

ويعاني ملايين الشباب الإيراني الحاصل على شهادات جامعية، ارتفاعا في نسب البطالة، في الوقت الذي اضطرت شرائح اجتماعية عديدة إلى السكن في عشوائيات المدن الكبرى دون أدنى خدمات، إلى حد أن السنة الفارسية المنصرمة شهدت زيادة في معاقل الانتفاضة بالبلاد.

وعلى المنوال نفسه، أكد ولي عهد الأسرة البهلوية التي حكمت إيران من منتصف عشرينيات القرن الماضي حتى سقوطها عام 1979، إيمانه العميق بضرورة إنقاذ بلاده من أيدى النظام الثيوقراطي الحاكم منذ 4 عقود، مطالبا أطياف الإيرانيين كافة بمساعدته في تخليص طهران من الإحباط والغصة التي تعانيها على مدار سنوات.

وقال رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق (مقيم بالولايات المتحدة) في مقطع مصور بمناسبة احتفالات عيد النوروز وبدء العام الجديد في البلاد، "رسالتي للإيرانيين هي الصداقة، والمحبة، والسعادة، فضلا عن العمل يدا بيد كأبناء واعين بغية نيل الحرية والعمران والرفاه الاجتماعي والتخلص من الظلم والانحطاط نهائيا".

ويحتفل الإيرانيون بعيد "النوروز" في 21 مارس/آذار من كل عام، وتصاحبها طقوس شعبية لمدة 13 يوما كعطلة رسمية في عموم البلاد، لكن العام الجديد يبدو الأصعب في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة للغاية.

وانتقد المحامي الحقوقي الإيراني البارز عبدالكريم لاهيجي، أوضاع حقوق الإنسان داخل إيران بشدة، تزامنا مع بدء السنة الفارسية الجديدة، حيث توقع استمرار تصاعد وتيرة الانتهاكات الحقوقية من جانب السلطات في طهران دون أدنى أمل في انفراجة قادمة.

وأوضح لاهيجي (المقيم في فرنسا) الذي يترأس الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن نظام ولاية الفقيه يحرم الإيرانيين من الحق في الحياة بسبب ارتفاع حالات الإعدام خاصة بحق القاصرين الذين يتحايل ضدهم القضاء الإيراني لتنفيذ العقوبة بحقهم بعد تجاوزهم الـ18 عاما خلافا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم هذا الأمر قطعيا.

وفي خطوة وصفها نشطاء إيرانيون بالقمعية، صادرت هيئة تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي قسرا منزلا تعود ملكيته لأحد المعارضين المعتقلين منذ عام 2014 في سجن إيفين سيئ السمعة الواقع شمال العاصمة الإيرانية.

وذكرت حملة "الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين في إيران" التي تضم بعضويتها نشطاء ومعارضين يقيمون خارج البلاد، أن هيئة "تنفيذ أوامر الإمام" التي تتلقى أوامرها مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي استولت بشكل غير قانوني على البيت الوحيد لحسن صادقي القابع رهن السجن 15 عاما بمعتقل إيفين، وكذلك زوجته فاطمة مثني سجينة معتقل جوهردشت الواقع في مدينة كرج (20 كم غرب طهران).

أعرب نشطاء إيرانيون عن مخاوفهم من تنفيذ إعدامات وشيكة بحق أكثر من 20 طفلا في سجون سيئة السمعة داخل طهران، في مخالفة صارخة لاتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الأخرى التي وقعت عليها السلطات قبل سنوات، والتي يحظر بموجبها تنفيذ أحكام إعدام بحق الأطفال نهائيا أو إيداعهم رهن السجن المؤبد.

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ونقلت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية)، عن شاهين ميلاني مدير مركز "توثيق حقوق الإنسان في إيران" أن هناك قوانين داخل البلاد تخالف مواثيق حقوق الإنسان الدولية، ولذا يتوجب إقناع مسؤولي النظام أن يوقفوا فوريا هذه الإعدامات بحق الأطفال، وفق قوله.

وفي تطور جديد ربما يعكس صراعا مستترا داخل تركيبة نظام ولاية الفقيه، طالبت مجموعة طلابية أصولية موالية للمرشد الإيراني علي خامنئي، رئيس القضاء في البلاد إبراهيم رئيسي بالتحقيق في وقائع استغلال نفوذ من قبل صادق لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ومسؤولين آخرين للاستحواذ على هكتارات من أراض زراعية شمالي طهران.

ونشرت شبكة "آفانت" المحلية التي تبث عبر الإنترنت في تقرير لها صورة من خطاب أرسلته حركة العدالة الطلابية في إيران (تضم في غالبيتها عناصر من مليشيا الباسيج) إلى "رئيسي" المعين بمنصبه حديثا تطالبه بملاحقة لاريجاني الذي يتولى رئاسة أعلى هيئة استشارية في البلاد، وعلي أكبر ناطق نوري المفتش الخاص سابقا بمكتب خامنئي والمستقيل قبل عامين لدعمه التيار الإصلاحي بقيادة حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الماضية.

انتقدت صحيفة إيرانية معارضة الصمت التام لوسائل الإعلام الرسمية التابعة لنظام طهران وكذلك المسؤولون البارزون حيال قمع واسع لاحتجاجات شعبية من قبل مسلحين تابعين لحركة حماس في قطاع غزة منذ عدة أيام، خلافا لشعارات دعائية يتذرع بها نظام ولاية الفقيه بدعوى نصرة المظلومين منذ عقود.

وذكرت صحيفة كيهان (ناطقة بالفارسية ومقرها لندن) في تقرير لها أن سكان غزة التي تديرها حماس انتفضوا في الشوارع ضد ارتفاع نسب الغلاء والبطالة، فضلا عن فرض مزيد من الضرائب، قبل أن تواجه عناصر هذه المليشيا احتجاجاتهم بـ"القمع الشديد"، وفق قولها.

كشف الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية محمد سرافراز النقاب عن تدخل وزارة الاستخبارات لحظر عرض سينمائية لفنانين إلى جانب منعهم من العمل بهذه المؤسسة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقر فيه مسؤول إيراني بارز بتدخل وزارة الاستخبارات بالتلفزيون الرسمي على هذا النحو.

وأوضح سرافراز، الذي استقال من منصبه قبل عامين في مقابلة مع صحيفة شرق (إصلاحية)، أن هناك قائمة سوداء أعدتها وزارة الاستخبارات يمنع بموجبها عمل فنانين وصانعي أفلام محليين، لافتا إلى أن هناك تدخلات أمنية مباشرة في عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تخضع لسلطات المرشد الإيراني علي خامنئي والذي يعين رئيسها.

قضت محكمة إيرانية بسجن عسكري أمريكي سابق 10 سنوات بدعوى إهانة المرشد الأعلى علي خامنئي، وكذلك نشر صور خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قرابة عام من احتجازه داخل سجن محلي سيئ السمعة في مدينة مشهد الواقعة شمال البلاد.

وذكرت إذاعة راديو فردا (ناطقة بالفارسية وتبث من التشيك)، أن مصادر قضائية إيرانية أبلغت مارك زيد محامي أسرة مايكل آر وايت (46 عاما) بمعاقبة موكله بالسجن من قبل محكمة مشهد خلال جلستين عقدتا مطلع مارس/آذار الجاري.

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين إيران وكينيا توترا حادا، بعد أن استدعت طهران سفيرها لدى نيروبي هادي فرجفاند للتشاور، في الوقت الذي قدمت فيه خارجيتها احتجاجا رسميا لدى السفيرة الكينية رقية سوبو اعتراضا على تأييد سجن إيرانيين مدانين بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في بلادها قبل سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن الناطق باسم خارجية طهران قوله: إن فرجفاند باق في طهران للتشاور حيال احتجاز كينيا شخصين إيرانيين متهمين بالتورط في التخطيط لهجمات إرهابية لاغتيال سياح أجانب قبل 7 سنوات في مدينة مومباسا الساحلية (ثاني أكبر مدن كينيا).

وحذر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، من التعامل مع المصارف الإيرانية التي وصفها بـ "القذرة" كونها ضالعة في عمليات غسل أموال، فضلا عن دورها بدعم نفوذ مليشيات عسكرية داخل حدود بلدان مجاورة.

وأشار هوك كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني لبغداد ليست في صالح الشعب العراقي، لكنها بهدف الهيمنة على الدولة الجارة خلافا لرغبة واشنطن في وجود عراق قوى ذي سيادة، وفقا لقوله.