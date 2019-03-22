شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية نيوزيلندا: المسلمون سيكونون بأمان في بلادنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (إسطنبول)

طمأن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز اليوم (الجمعة) المسلمين المقيمين في بلاده بأنهم سيكونون في «أمان» رغم مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، وذلك خلال اجتماع طارىء لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

وقال بيترز: «نحرص بشكل خاص على ضمان شعور المجتمعات المسلمة في نيوزيلندا بالأمان».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أثار غضب نيوزيلندا بعرضه بشكل متكرر شريط فيديو صوره منفذ المجزرة للهجوم الذي أودى بحياة 50 شخصا.