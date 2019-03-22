الداخلية تعلن: تكاليف حج القرعة لهذا العام 71 ألف جنيه

اليوم السابع

أعلنت وزارة الداخلية، أنه سيتم سداد كامل تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى ، مصر ، القاهرة ) ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية ( مدفوعات حكومية " مدفوعات قرعة الحج " ) إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 25/3/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 4/4/2019.



وقالت الوزارة: (يكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام) وهى : مبلغ (57,800 جنيه) فقط سبعة وخمسون ألف وثمانمائة جنيه مصرى ، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (13,200 جنيه) فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان جنيه مصرى ، بإجمالى (71,000 جنيه) فقط واحد وسبعون ألف جنيه مصرى .. هذا بالإضافة...