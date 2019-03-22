اليوم السابع
أعلنت وزارة الداخلية، أنه سيتم سداد كامل تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى ، مصر ، القاهرة ) ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية ( مدفوعات حكومية " مدفوعات قرعة الحج " ) إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 25/3/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 4/4/2019.
وقالت الوزارة: (يكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام) وهى : مبلغ (57,800 جنيه) فقط سبعة وخمسون ألف وثمانمائة جنيه مصرى ، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (13,200 جنيه) فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان جنيه مصرى ، بإجمالى (71,000 جنيه) فقط واحد وسبعون ألف جنيه مصرى .. هذا بالإضافة...
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن: تكاليف حج القرعة لهذا العام 71 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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